УАЗы получат улучшенные ведущие мосты

УАЗ запустил новое оборудование для обработки картеров мостов «Спайсер»

Ульяновский автозавод продолжает отчитываться о модернизации производства – ранее «За рулем» рассказывал об обновлении сварочного комплекса и строительстве новой прессовой линии. На сей раз новым оборудованием пополнилось механосборочное производство – о запуске горизонтально-фрезерного станка с ЧПУ на линии обработки картеров «Спайсер» сообщила пресс-служба завода.

Современное оборудование обеспечит высокую точность при производстве картеров, что повысит качество деталей для последующей механической обработки, отмечают на предприятии. На станке с ЧПУ обработка деталей автоматизирована, что упрощает настройку режущего инструмента, а производительность возрастает до величины около 70 циклов механической обработки за смену.

Запуск нового оборудования – часть масштабной инвестиционной программы по техническому переоснащению УАЗа.

Что касается механосборки, то тут еще в прошлом году появились два новых высокоскоростных металлообрабатывающих центра для производства цапф поворотного кулака, а на конец 2025 – начало 2026 года запланирован третий шах модернизации, включающий создание автоматической линии для изготовления корпусов дифференциала. Всего же в переоснащение завода планируется вложить 159 млн рублей, из которых 126,8 млн рублей – льготный займ ФРП. Реализация проекта должна повысить качество, увеличить объемы производства и сократить трудозатраты.