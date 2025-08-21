В Москве интенсивно реконструируют дорожную сеть — вот что известно

Владимир Ефимов: Новый участок улично-дорожной сети в СВАО готов почти на 70%

Проект улично-дорожной сети на участке от Московского скоростного диаметра до Юрловского проезда реализован почти на 70%. Параллельно продолжаются работы по реконструкции улиц Сельскохозяйственной и Декабристов, которые завершатся до конца года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства:

«Продолжаются работы над крупным инфраструктурным проектом реконструкции и строительства улично-дорожной сети на северо-востоке Москвы. Сейчас ведутся мероприятия по переустройству инженерных коммуникаций, возведению автомобильной дороги и пешеходных переходов. Общая готовность объекта составляет почти 70 процентов. Окончание работ ожидается в 2025 году.

С учетом скорого завершения смежного проекта – возведения путепровода для соединения Костромской улицы и Юрловского проезда – будет создана новая транспортная связь на участке от Алтуфьевского шоссе до ВДНХ».

Всего в рамках проекта будут построены участки улицы Сельскохозяйственной от МСД до Юрловского проезда, улицы Олонецкой от Березовой аллеи до улицы Отрадной, а также четырехполосный отрезок улицы Декабристов от улицы Мусоргского до улицы Сельскохозяйственной. Для безопасности пешеходов построят подземные переходы на Сельскохозяйственной улице. Кроме того, реконструкция затронет местные проезды.

«Сейчас работы по реконструкции улиц Сельскохозяйственной и Декабристов вышли на завершающую стадию. Строителям предстоит проложить еще около одного километра дорог при общей протяженности улично-дорожной сети почти шесть километров. В рамках проекта сделаем пять пешеходных переходов на Сельскохозяйственной улице», – рассказал Василий Десятков.

Все этапы строительства и реконструкции улично-дорожной сети проходят под контролем Мосгосстройнадзора.

После завершения работ жилые кварталы и территории перспективной застройки, а также расположенные вблизи промышленные зоны и бизнес-центры будут обеспечены комфортной и современной транспортной сетью. Вместе с тем реализация проекта улучшит транспортную доступность и внутриквартальную связанность районов Свиблово, Останкинский, Отрадное и Южное Медведково.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе строительства улично-дорожной сети от МСД до Юрловского проезда.

