Стало известно, сколько средств пойдет на новые дороги и станции метро Москвы

Владимир Ефимов: более 50% средств АИП вложат в транспортную инфраструктуру

1,7 триллиона рублей будет вложено в развитие транспортной инфраструктуры Москвы в 2025-2027 годах. Об этом на церемонии открытия Международного транспортного саммита рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Он уточнил, что средства будут перечисляться в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) столицы.

Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства:

«Строительство транспортной инфраструктуры – это фундамент экономического роста города. Новые станции метро и дороги не только повышают мобильность граждан, но и становятся точками притяжения: рядом с ними формируются деловые центры, жилые комплексы, социальные объекты. Это стимулирует развитие районов, создание рабочих мест и увеличение налоговых поступлений.

Как следствие, развитие транспортной инфраструктуры – это крупнейший раздел Адресной инвестиционной программы столицы, объем которой в 2025–2027 годах составляет около 3,3 триллиона рублей. В 2025 году на эти цели планируется направить более 600 миллиардов рублей, а в целом в ближайшие три года – 1,7 триллиона рублей».

Заметим, что рельсовый каркас в столице развивается темпами, которые справедливо считаются одними из самых высоких в мире. Судите сами: менее чем за 15 лет Москва построила и реконструировала 23 станции, 255,5 километра линий и 14 электродепо метро и МЦК.

Как ранее рассказывал «За рулем», строительство метро в городе сейчас носит массовый характер. В частности, на Троицком радиусе уже в сентябре 2025 года откроются четыре новые станции – «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ». Продолжаются работы по двум совершенно новым линиям – Рублево-Архангельской и Бирюлевской. Всего же сейчас строятся 17 новых станций, а еще 14 находятся на стадии проектирования.

Владимир Ефимов на Международном транспортном саммите

Улично-дорожная сеть не отстает от этих темпов. Более 1,5 тысячи километров новых дорог (буквально – каждый четвертый километр от существующей сети) появилось в городе с 2011 года! Причем около 400 км из указанного количества – это эстакады. И еще 270 новых километров будет проложено в 2025-2027 годах.

Одна из важнейших новостей в этом контексте – открытие очередного участка автодороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, об этом сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. Данная трасса является очень значимой частью транспортного каркаса ТиНАО и вместе с тем – дублером юго-западного и южного секторов МКАДа. Дорога должна связать между собой сразу пять вылетных магистралей: Минское, Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе. В 2026 году планируется полностью завершить строительство финального участка этой трассы.