После похода к врачу теперь можно лишиться прав: объясняем, почему

С 1 сентября ГИБДД будет получать медицинские данные водителей от поликлиник

В России вскоре заработает новый закон, согласно которому ГИБДД начнет получать медицинские данные водителей от поликлиник. Закон был принят летом этого года, он вступит в силу 1 сентября.

Согласно его положениям, аннулировать водительские удостоверения можно будет на основании диагноза, поставленного во время внеочередного визита к врачу. Информация о наличии заболеваний, несовместимых с управлением автомобилем, будет отправляться в Госавтоинспекцию.

Изменения касаются поправок к Федеральному закону «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных», которые были внесены еще в 2022 году, а в июле этого года Госдума приняла законопроект в окончательной редакции.

Планируется, что обновленные медицинские данные водителей будут интегрированы в единую базу Минздрава, куда медицинские учреждения направляют информацию о пациентах. В настоящее время медицинская комиссия для водителей, подтверждающая их право на управление транспортом, проводится раз в десять лет.

Согласно новым поправкам, если врачем официально подтверждается диагноз, препятствующий управлению автомобилем, водительские права могут быть временно отозваны. Водителю будет предоставлен месяц для прохождения лечения и подтверждения выздоровления. Если обследование подтвердит восстановление, права будут возвращены.

Ранее «За рулем» сообщал, что импорт б/у авто из Китая в Россию вырос в разы.

Источник:  Система обеспечения законодательной деятельности
