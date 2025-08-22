Путешествия
Красноярский губернатор судится с дорожниками из-за провалившегося в яму Лексуса

С мэрии Красноярска требуют 229 т.р. за поврежденное колесо губернаторского авто

Управление делами губернатора Красноярского края Михаила Котюкова подало иск на Управление дорог и благоустройства (УДИБ) Красноярска.

Причиной судебного разбирательства стал седан Lexus LS500. По данным источника, еще в апреле Лексус, на котором перемещается губернатор Котюков, угодил в яму на улице Пограничников в столице региона. Иск был подан в конце июня. Ответчик в лице УДИБа попросил привлечь к первому заседанию АО «Дорожное ремонтно-строительное предприятие Левобережное» – оно ремонтировало эту дорогу и должно было следить за ней до декабря 2025 года, а по факту злополучная яма оказалась не огорожена.

На первое заседание 13 августа привлекли также и департамент городского хозяйства – по мнению суда, «акт по настоящему делу может повлиять на права и обязанности» ведомства.

В суде было заявлено, что справка о ДТП содержит информацию о наезде машины на препятствие, в результате чего истцу был причинен ущерб – повреждены шина и диск колеса. Ущерб оценен в сумму более 228 тысяч рублей. На данный момент ответственность ложится на подрядчика в лице «Левобережного», но окончательное решение суд еще не вынес. Второе заседание, к которому решено привлечь водителя поврежденного автомобиля, состоится 10 сентября.

Источник:  ngs24.ru
Иннокентий Кишкурно
22.08.2025 
