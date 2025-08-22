#
Представлен первый в мире гуманоидный робот, открывающий двери автомобиля

Робот AiMOGA Mornine справился с открыванием дверей автомобиля

Mornine – это первый гуманоидный робот, который объединяет передовые технологии Exeed в области автономного вождения, восприятия окружающей среды и электронного управления шасси.

В дилерском центре 4S робот AiMOGA Mornine продемонстрировал способность «автономно открывать двери автомобиля», что стало значимой вехой, так как это первое успешное выполнение такого сложного физического взаимодействия в автомобильной отрасли.

Данный успех закладывает важную технологическую основу для успешного коммерческого внедрения гуманоидных роботов в сферу обслуживания.

Хотя задача «открыть дверь автомобиля» кажется простой, она требует высоких возможностей восприятия, планирования и управления в робототехнике.

Робот-гуманоид AiMOGA Mornine от Exeed
Робот-гуманоид AiMOGA Mornine от Exeed

Команда AiMOGA благодаря регулярным испытаниям и постоянному совершенствованию алгоритмов справилась с множеством сложных задач, таких как слияние данных восприятия, управление телом и координация движений конечностей. Теперь Mornine может автономно распознавать двери, принимать нужную позу, координировать движения и открывать двери в неструктурированной среде.

Бренд Exeed, принадлежащий Chery, демонстрирует устойчивый рост продаж, опираясь на глобальные научно-исследовательские возможности компании. Именно интеллектуальные технологии Exeed сделали возможным создание гуманоидного робота AiMOGA, который вскоре будет готов к выходу на мировой рынок. AiMOGA стал первым в мире роботом, который смог открыть дверь автомобиля в автономном режиме.

Робот-гуманоид AiMOGA Mornine от Exeed
Робот-гуманоид AiMOGA Mornine от Exeed
Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ в продаже появилась Skoda Octavia в старом кузове по цене от 2,5 млн рублей.

Источник:  Пресс-служба Exeed
22.08.2025 
