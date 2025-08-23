1,6 млн км без капремонта: самые надежные машины с неубиваемыми моторами
Некоторые автомобили настолько надежны и неприхотливы, что могут легко достигнуть миллиона на одометре. Топ-11 самых долговечных автомобилей приводит издание Pravda.Ru.
Toyota Prius
Гибридный Toyota Prius доказал, что экономия топлива может сочетаться с надежностью. Даже подверженные значительным пробегам до 600 тыс. км старые «Приусы» продолжают уверенно ездить и особенно популярны среди таксистов.
Mercedes W123 и W124
Mercedes W123 и W124 с дизельными моторами стали символом долговечности: чугунный двигатель OM617 в W123 способен преодолеть до одного миллиона километров, а дизель OM603 в W124 также демонстрирует свою долговечность при надлежащем уходе.
Toyota Land Cruiser 80
Этот рамный внедорожник с дизелем 1HD способен выдержать серьезные испытания: его пробеги могут достигать 700 тыс. км, и его по праву можно назвать «машиной на всю жизнь».
Honda Accord и Civic
Моторы Honda серии A и K, установленные на Accord и Civic, известны своей выносливостью и способны работать даже в экстремальных условиях. Модель Civic 90-х годов с двигателем 1.6 литра особенно ценится тюнерами за надежность.
Volvo 140 и 240
Модели Volvo 140 и 240 переносят суровые зимы без дополнительных утеплителей, а их моторы могут проходить свыше 500 тыс. км. Эти автомобили часто уходят из эксплуатации только из-за возраста, а не по техническим причинам.
Peugeot 504
Французский Peugeot 504 с дизельным двигателем можно эксплуатировать даже в сложных африканских условиях и при этом рассчитывать на пробег в миллион километров. Его простая конструкция и надежный мотор делают его совершенно незаменимым.
Lexus LS400 и Toyota Supra MK4
Lexus LS400 продемонстрировал, что японский премиум-сегмент способен на бессмертие, достигая пробегов до 1,6 млн км без капремонта. Toyota Supra MK4 с мотором 2JZ продолжает оставаться популярной, этот двигатель форсируется до 600+ л.с. и исправно служит еще долгое время.
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
|
Еще одна госпошлина станет дороже...
|
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход
Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ в продаже появилась Skoda Octavia в старом кузове по цене от 2,5 млн рублей.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте