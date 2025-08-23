1,6 млн км без капремонта: самые надежные машины с неубиваемыми моторами

Топ-11 автомобилей с самыми надежными двигателями

Некоторые автомобили настолько надежны и неприхотливы, что могут легко достигнуть миллиона на одометре. Топ-11 самых долговечных автомобилей приводит издание Pravda.Ru.

Toyota Prius

Гибридный Toyota Prius доказал, что экономия топлива может сочетаться с надежностью. Даже подверженные значительным пробегам до 600 тыс. км старые «Приусы» продолжают уверенно ездить и особенно популярны среди таксистов.

Mercedes W123 и W124

Mercedes W123 и W124 с дизельными моторами стали символом долговечности: чугунный двигатель OM617 в W123 способен преодолеть до одного миллиона километров, а дизель OM603 в W124 также демонстрирует свою долговечность при надлежащем уходе.

Toyota Land Cruiser 80

Этот рамный внедорожник с дизелем 1HD способен выдержать серьезные испытания: его пробеги могут достигать 700 тыс. км, и его по праву можно назвать «машиной на всю жизнь».

Honda Accord и Civic

Моторы Honda серии A и K, установленные на Accord и Civic, известны своей выносливостью и способны работать даже в экстремальных условиях. Модель Civic 90-х годов с двигателем 1.6 литра особенно ценится тюнерами за надежность.

Volvo 140 и 240

Модели Volvo 140 и 240 переносят суровые зимы без дополнительных утеплителей, а их моторы могут проходить свыше 500 тыс. км. Эти автомобили часто уходят из эксплуатации только из-за возраста, а не по техническим причинам.

Peugeot 504

Французский Peugeot 504 с дизельным двигателем можно эксплуатировать даже в сложных африканских условиях и при этом рассчитывать на пробег в миллион километров. Его простая конструкция и надежный мотор делают его совершенно незаменимым.

Lexus LS400 и Toyota Supra MK4

Lexus LS400 продемонстрировал, что японский премиум-сегмент способен на бессмертие, достигая пробегов до 1,6 млн км без капремонта. Toyota Supra MK4 с мотором 2JZ продолжает оставаться популярной, этот двигатель форсируется до 600+ л.с. и исправно служит еще долгое время.

