Названы самые распространенные автоподставы в России

Главный редактор автомобильного сайта Quto Максим Ракитин поделился информацией о самых распространенных видах автоподстав на дорогах.

По его словам, одной из самых популярных схем является небольшое касание в пределах своей полосы, в результате которого у мошенников отваливается бампер. Они обвиняют в инциденте водителя, который находится спереди, несмотря на то, что это происходит по их вине. Бампер у таких авто часто плохо закреплен, что и приводит к поломке.

Также часто наблюдается ситуация, когда ребенок неожиданно выбегает на дорогу перед автомобилем. В случае незначительного контакта он падает, и родители сразу требуют от водителя компенсацию.

Кроме того, есть подстава с участием велосипедиста, который врезается в автомобиль и утверждает, что был сбит. В таких случаях доказать обратное становится практически невозможно без наличия видеозаписи.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Москве продают 70-летний ГАЗ-12 ЗИМ из частной коллекции за 7,9 млн рублей.

Источник:  «Лента.ру»
