Названы самые распространенные автоподставы в России
Главный редактор автомобильного сайта Quto Максим Ракитин поделился информацией о самых распространенных видах автоподстав на дорогах.
По его словам, одной из самых популярных схем является небольшое касание в пределах своей полосы, в результате которого у мошенников отваливается бампер. Они обвиняют в инциденте водителя, который находится спереди, несмотря на то, что это происходит по их вине. Бампер у таких авто часто плохо закреплен, что и приводит к поломке.
Также часто наблюдается ситуация, когда ребенок неожиданно выбегает на дорогу перед автомобилем. В случае незначительного контакта он падает, и родители сразу требуют от водителя компенсацию.
Кроме того, есть подстава с участием велосипедиста, который врезается в автомобиль и утверждает, что был сбит. В таких случаях доказать обратное становится практически невозможно без наличия видеозаписи.
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
|
Еще одна госпошлина станет дороже...
|
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход
Ранее «За рулем» сообщал, что в Москве продают 70-летний ГАЗ-12 ЗИМ из частной коллекции за 7,9 млн рублей.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube