В Москве запускают все больше новых дорог

Владимир Ефимов: на трассе Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе открыли более 18 км дорог

Введен в эксплуатацию участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны. Его протяженность составила 5,7 километра.

Владимир Ефимов, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства:

– Благодаря ему (Ред.: новому участку) улучшится транспортная доступность примерно для 480 тысяч жителей Коммунарки, Южного и Северного Бутова, снизится нагрузка на прилегающие улицы. Сейчас для автомобилистов уже запущено более 18 километров основного хода трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от Боровского шоссе до улицы Поляны в Южном Бутове.

Строительство магистрали было разделено на пять этапов, четыре из которых уже завершены и открыты для автомобильного движения. Первый участок трассы между Киевским и Калужским шоссе был введен в эксплуатацию в августе 2018 года. Затем, в июне 2019-го, движение открылось на втором участке – от Калужского шоссе до станции метро «Новомосковская».

Третий этап, от Боровского до Киевского шоссе, завершился в декабре 2022 года – было построено и реконструировано семь километров дорог. Параллельно в том же году закончилось строительство участка Внуковского шоссе, что позволило соединить трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе с Минским шоссе.

Как отметил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков, в настоящее время ведутся работы на заключительном, пятом участке – от улицы Поляны до Варшавского шоссе. В рамках этого этапа планируется построить и реконструировать 14 км дорог, включая четыре искусственных сооружения и шесть пешеходных переходов. Завершение работ намечено на 2026 год.

Участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны

После ввода всей магистрали в эксплуатацию прямая длина трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе составит 26,6 километра, а общая протяженность новых дорог и развязок превысит 95 километров. Она соединит пять вылетных магистралей: Минское, Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе. В перспективе трасса будет связана с Московским скоростным диаметром, что создаст альтернативный маршрут, интегрирующий юго-запад и северо-запад города.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии дороги от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны.

Напомним, развитие транспортной системы Москвы получит значительные инвестиции в ближайшие годы. По словам заммэра Владимира Ефимова, на эти цели в рамках Адресной инвестиционной программы в 2025–2027 годах направят 1,7 трлн рублей, это более 50% от общего объема финансирования АИП.