#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Названы самые выносливые модели Subaru

Журнал HotCars составил рейтинг из 9 надежных автомобилей Subaru

Кроссовер Subaru Crosstrek 2021 года оказался самым надежным автомобилем среди всех моделей японской марки.

Рекомендуем
Рейтинг самых живучих кроссоверов с пробегом

Об этом сообщается на портале HotCars, чьи специалисты проанализировали индикаторы надежности, техобслуживания, отзывы владельцев и данные разных аналитических агентств, включая J.D. Power и RepairPal. Эксперты J.D. Power присвоили Crosstrek оценку надежности в 85 баллов из 100.

На втором месте расположился Subaru Forester 2019 года, который был оценен на 83 балла. Некоторые экземпляры этого кроссовера проехали свыше 300 тысяч миль (482 800 километров), а средние ежегодные затраты на его техническое обслуживание составляют примерно 617 долларов (около 50 тысяч рублей).

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Замыкает тройку лидеров среднеразмерный кроссовер Subaru Ascent 2021 года с оценкой в 82 балла. Этот автомобиль способен проехать более 250 тысяч миль (чуть больше 400 тысяч километров) без серьезных проблем, а его средние годовые расходы на сервис также составляют около 617 долларов.

Среди самых надежных моделей Subaru с пробегом также оказались Subaru Legacy (2018 года), Subaru Outback (2023), Subaru WRX (2020), Subaru Impreza (2021), Subaru Tribeca (2008) и Subaru BRZ (2017).

Subaru Ascent
Subaru Crosstrek
Subaru Forester
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
Еще одна госпошлина станет дороже...
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автостат» привел топ-10 популярных автобрендов в России в августе.

Источник:  HotCars
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 15
26.08.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
-1