Названы самые выносливые модели Subaru
Кроссовер Subaru Crosstrek 2021 года оказался самым надежным автомобилем среди всех моделей японской марки.
Об этом сообщается на портале HotCars, чьи специалисты проанализировали индикаторы надежности, техобслуживания, отзывы владельцев и данные разных аналитических агентств, включая J.D. Power и RepairPal. Эксперты J.D. Power присвоили Crosstrek оценку надежности в 85 баллов из 100.
На втором месте расположился Subaru Forester 2019 года, который был оценен на 83 балла. Некоторые экземпляры этого кроссовера проехали свыше 300 тысяч миль (482 800 километров), а средние ежегодные затраты на его техническое обслуживание составляют примерно 617 долларов (около 50 тысяч рублей).
Замыкает тройку лидеров среднеразмерный кроссовер Subaru Ascent 2021 года с оценкой в 82 балла. Этот автомобиль способен проехать более 250 тысяч миль (чуть больше 400 тысяч километров) без серьезных проблем, а его средние годовые расходы на сервис также составляют около 617 долларов.
Среди самых надежных моделей Subaru с пробегом также оказались Subaru Legacy (2018 года), Subaru Outback (2023), Subaru WRX (2020), Subaru Impreza (2021), Subaru Tribeca (2008) и Subaru BRZ (2017).
Ранее «За рулем» сообщал, что «Автостат» привел топ-10 популярных автобрендов в России в августе.
