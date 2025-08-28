#
Названы самые популярные отечественные автомобили

УАЗ Патриот занял последнее место среди популярных российских моделей

В рейтинге отечественных моделей-бестселлеров за 7 месяцев 2025 года первые пять мест заняли автомобили Lada.

Лидером остается Гранта, на втором месте – Веста, на третьем и четвертом – пара внедорожников Niva Travel и Niva Legend. Замыкает пятерку Ларгус, перезапущенный в Ижевске и постепенно набирающий объемы производства, а потому единственный в пятерке, не просевший в продажах по сравнению с прошлым годом, а напротив, существенно прибавивший.

А вот Москвич 3, разместившийся на шестом месте, тоже в минусе – на 24%.

Далее идут прокси-бренды Xcite и Solaris, которые, несмотря на туманное будущее, в 2025-м демонстрируют подъем продаж столь значительный, что уверенно опережают ветерана рынка в лице УАЗа и его флагманской модели Патриот. Отечественному внедорожнику досталось лишь десятое место в списке популярных российских моделей. Всего же, по данным источника, за 7 месяцев 2025 года в стране продано 219,7 тысячи новых легковушек отечественных брендов, что на 19% меньше, чем годом ранее. В 2025-м на долю российских марок пришлось 33,8% всего рынка.

Источник:  Автостат
Иннокентий Кишкурно
Фото:Unsplash, Автостат
28.08.2025 
Фото:Unsplash, Автостат
