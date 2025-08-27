Набирают популярность автомобили сборки Санкт-Петербурга и Калининграда

«Авито Авто»: в России вырос спрос на автомобили марок Solaris и SWM

Летом 2025 года в России наблюдается рост интереса к автомобилям марок Solaris и SWM, согласно информации, предоставленной экспертами «Авито Авто». Производство первых происходит в Санкт-Петербурге на бывшем заводе Hyundai, а вторых – на предприятии «Автотор» в Калининграде.

Аналитики отметили, что, несмотря на общую стабильность рынка, спрос на отдельные марки и модели автомобилей повысился по сравнению с весной. Наибольшее увеличение спроса отмечено у моделей SWM (+49,3%), Solaris (+7,8%) и GAC (+5,8%).

Лидерами по росту спроса среди моделей стали Solaris HC (+59%), Solaris KRX (+24,6%), Lada Niva Legend (+10,9%), Belgee X50 (+7,6%), Solaris KRS (+7,5%), Chery Tiggo 7L (+7,5%) и Changan CS35 Plus (+3,8%).

Наиболее часто размещались объявления о продаже новых автомобилей Lada (18,8%), Haval (12,7%), Chery (10,2%), Changan (8,6%) и Geely (8,5%). Больше всего предложений приходилось на модели Lada Granta (7,1%), Haval Jolion (4,8%), Changan Uni-S (3,5%), Belgee X50 (3,1%) и Geely Monjaro (2,9%).

Больше всего увеличилось предложение автомобилей марок Belgee (+58,4%), Solaris (+28,1%) и Jetour (+18,4%). Среди моделей значительно возросло количество объявлений на Chery Tiggo 7L (рост в 4,6 раза), Solaris KRX (в 2,1 раза) и Solaris KRS (+58,4%).

Ранее «За рулем» сообщал, что в России установлен рекорд по ввозу машин через Владивосток.