Аквапланирование: как сохранить контроль на мокрой дороге

Эксперты дали практические советы водителям для безопасного движения в дождь

Аквапланирование – одно из наиболее опасных явлений, возникающих при езде по мокрой дороге.

Оно происходит, когда колесо теряет контакт с асфальтом из-за слоя воды, который протектор не успевает отвести. Это может произойти даже с опытными водителями, поэтому важно понимать причины и соблюдать меры предосторожности, напомнили эксперты издания Pravda.Ru.

Основными факторами риска являются скорость, состояние шин и дорожное покрытие. При глубине воды всего 3-5 см критической может оказаться скорость 40-50 км/ч. Изношенный протектор, неровности дороги, такие как колейность или выбоины, а также ослабленная подвеска усугубляют ситуацию. Тяжелые автомобили немного устойчивее, но это не исключает риска.

Современные качественные шины эффективно отводят воду на скоростях до 60-70 км/ч. Однако при движении быстрее 70-100 км/ч вероятность аквапланирования резко возрастает. Чтобы минимизировать риск, снижайте скорость в дождь до 60 км/ч, а при проезде глубоких луж – до 30-40 км/ч. Также важно выбирать шины с хорошим водоотведением, следить за глубиной протектора и избегать резких маневров.

Если автомобиль начал скользить по водной пленке, главное – сохранять спокойствие. Крепко удерживайте руль, но не поворачивайте его резко. Плавно отпустите педаль газа, позволяя машине замедлиться двигателем. Как только почувствуете восстановление сцепления (руль станет «тяжелым»), можно осторожно скорректировать траекторию.

Аквапланирование длится всего несколько секунд, но именно от вашей реакции зависит безопасность. Соблюдение скоростного режима, использование качественных шин и хладнокровие за рулем помогут избежать потери управления.