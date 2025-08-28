В Chery прокомментировали сообщения о ликвидации «Омода Карс Рус»

Chery: данные о ликвидации «Омода Карс Рус» не соответствуют действительности

Информация о ликвидации ООО «Омода Карс Рус» по инициативе компании «Чери Автомобили Рус» является недостоверной.

Об этом 28 августа сообщили журналистам в пресс-службе российского представительства производителя. Ранее в тот же день Telegram-канал «Автопоток» утверждал, что российское подразделение Chery приняло решение о ликвидации дистрибьюторской компании «Омода Карс Рус».

Представители Chery подчеркнули: «Информация о ликвидации по нашей инициативе является недействительной. Мы со своей стороны подали «Возражение на решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ».

Также стало известно, что решение о возможном исключении компании из ЕГРЮЛ было принято регистрирующим органом, согласно данным из системы «Контр Фокус».

