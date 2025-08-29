Плату за проезд грузовиков по региональным дорогам хотят ввести в РФ

В России оценят возможность расширения сети платных дорог для фур

В России начали оценивать возможное влияние распространения системы «Платон» на региональные дороги на экономику.

Как сообщила пресс-служба Министерства транспорта РФ 29 августа, для этого необходимо провести исследования и составить экономические модели. Однако окончательного решения о введении платы за проезд грузовых автомобилей по региональным маршрутам пока нет.

«В настоящее время такое решение не принято. Возможность и варианты распространения системы "Платон" на региональные дороги будут оцениваться после проведения соответствующих исследований и экономического моделирования», – отметили в Минтрансе.

Согласно данным, размещенным на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, концепцию распространения системы «Платон» на региональные дороги разрабатывает НИУ «Высшая школа экономики». В ВШЭ уточнили, что завершение этих работ запланировано на декабрь 2025 года.

«НИУ ВШЭ, помимо технических решений, также разработает научно обоснованные предложения по организационно-правовой форме создания и эксплуатации региональных систем взимания сборов», – добавили в пресс-службе университета.

Эксперты, опрошенные «Известиями», предполагают, что расширение системы взимания платы за проезд грузовиков по региональным трассам – это лишь вопрос времени. По их мнению, это неизбежно приведет к увеличению стоимости грузовых перевозок.

