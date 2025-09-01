Минус 1,8 млн рублей: эти бренды резко снизили стоимость своих машин

#
В последней декаде августа наблюдаются изменения цен на некоторые модели китайских автомобилей.

Аналитик Олег Мосеев, ссылаясь на данные Cargument, сообщает, что Changan, Hongqi и JAC провели корректировку цен. Как было отмечено ранее, дилеры предлагают скидки на автомобили 2025 года, так как через несколько месяцев эти модели станут формально устаревшими.

Changan снизил цену на CS35 Plus на 200 тысяч рублей, а на CS75 Plus скидка составляет 450 тысяч рублей. Модели Uni-K и Hunter Plus также стали доступнее на 200 тысяч рублей, а цена Uni-T уменьшилась на 100 тысяч рублей.

Hongqi предложил более серьезные скидки: на внедорожник HS7 и кроссовер HS5 New в версиях 2025 года они составили от 1,5 до 1,8 миллиона рублей. Для минивэна HQ9 скидка возросла на 310-360 тысяч рублей, в то время как на седан H9 Deluxe 2023-2024 годов размер скидки уменьшился на 87,5 тысячи рублей.

Компания JAC выделяется на фоне китайских конкурентов минимальной корректировкой, снизив цену на пикап T9 Explore 25 модельного года всего на 10 тысяч рублей, теперь его стоимость составляет 3 749 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что самыми популярными б/у авто стоимостью до 1 млн руб. стали Lada Granta и Ford Focus.

Источник:  Telegram-канал Олега Мосеева
