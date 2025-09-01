Названы самые доступные кроссоверы и внедорожники в России

«Авито Авто»: самыми доступными оказались кроссоверы марки Chevrolet

По данным экспертов «Авито Авто», в России летом 2025 года средняя стоимость подержанного кроссовера (SUV) составила 1,5 миллиона рублей, что на 7,4% меньше по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Наиболее доступными кроссоверами оказались автомобили марки Chevrolet, цена которых в среднем составляет 510 тысяч рублей (снижение на 7,9% за год). Второе место среди доступных моделей занимают внедорожники Lada, стоящие в среднем 520 тысяч рублей.

Замыкает тройку Suzuki с ценой 899 тысяч рублей, что на 10% ниже показателей прошлого лета. В пятерку доступных также попали Nissan с ценой 1,2 миллиона рублей (снижение на 7,7%) и Renault с 1,23 миллиона рублей (падение на 12,2%). Этой марке удается удерживать средние цены благодаря модели Duster.

Наиболее доступной моделью среди кроссоверов остается Lada 4×4 со средней ценой 360 тысяч рублей, что на 4% меньше, чем в прошлом году. На втором месте расположился Chery Tiggo (T11), средняя стоимость которого составила 370 тысяч рублей (снижение на 15,9% за год). Тройку завершает Chevrolet Niva с ценой в 455 тысяч рублей (падение на 9%).

Среди остальных доступных моделей также выделяются Suzuki Grand Vitara (850 тысяч рублей) и Lada Niva Legend (940 тысяч рублей). Обе модели за год стали дешевле: первая на 10,5%, вторая на 5,5%. Десятку наиболее доступных замыкают Nissan Juke, Renault Duster, Mitsubishi ASX, Subaru Forester и Lada Niva Travel.

Ранее «За рулем» сообщал, что самыми популярными б/у авто стоимостью до 1 млн руб. стали Lada Granta и Ford Focus.