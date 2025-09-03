#
В правительстве рассказали о планах насчет Мазды

Мантуров: В возвращении Mazda нет нужды, завод во Владивостоке уже перезапущен

Судьба опциона японской автомобилестроительной компании Mazda на долю в бывшем совместном предприятии была освещена первым вице-премьером России Денисом Мантуровым в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову накануне Восточного экономического форума (ВЭФ).

Отвечая на вопрос о возможности использования японской стороной своего опциона на выкуп доли, Мантуров заявил, что Mazda не обращалась с соответствующим предложением. По его мнению, такая инициатива уже маловероятна, поскольку срок действия опциона подходит к концу.

Вице-премьер подчеркнул, что российская сторона не усматривает необходимости в возвращении Mazda, так как компания «Соллерс» еще в 2023 году успешно перезапустила предприятие во Владивостоке. На мощностях завода налажено производство востребованной на отечественном рынке продукции – туристических автобусов. Важным аспектом Мантуров назвал сохранение «Соллерсом» всей команды завода и полное выполнение всех социальных обязательств перед коллективом.

Mazda Motor долгое время рассматривала Россию как один из ключевых рынков. С 2012 года на мощностях совместного предприятия с «Соллерсом» во Владивостоке собирали кроссоверы CX-5, CX-9 и седан Mazda 6. В ноябре 2022 года японский автопроизводитель принял решение о полном прекращении деятельности в России и передаче своей доли в СП российской компании «Соллерс».

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

Источник:  ТАСС
Алексеева Елена
Фото:Unsplash
03.09.2025 
Фото:Unsplash
