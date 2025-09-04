#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...

Снова Takata: японские автомобили попали под отзыв в России

Дистрибьютор Honda в РФ объявил об акции при замене подушек безопасности Takata

На данный момент японский бренд Honda в России представляет компания «Мотор-Плейс» – она носит статус дистрибьютора, ввозит в РФ автомобили и даже дает на них собственную гарантию, а также занимается сервисом и ремонтом.

Рекомендуем
5 фраз менеджера автосалона, после которых лучше уйти без машины

В начале сентября компания объявила акцию по замене подушек безопасности производства печально знаменитой компании Takata. Сообщается, что подушки безопасности необходимо проверить всем владельцам автомобилей 2001-2016 годов выпуска. Сервисная кампания инициирована в связи с выявленными инцидентами с подушками безопасности Takata в США и Азии.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»
«Существует вероятность неправильного срабатывания газогенератора передней подушки безопасности Takata. Во время срабатывания подушки внутреннее давление газогенератора может чрезмерно возрасти, что может привести к разрушению корпуса подушки безопасности и попаданию обломков в салон автомобиля», – сообщается на сайте компании.

При описанной ситуации водитель или пассажиры могут получить травмы металлическими фрагментами корпуса газогенератора. Риск повышается с возрастом автомобиля, уточняют в компании.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

На автомобилях, подпадающих под действие сервисных бюллетеней, компания будет менять газогенератры подушек безопасности. Через форму на сайте можно проверить VIN и, если машина участвует в акции, записаться к официальному дилеру. Все работы будут проводиться бесплатно, а после них владелец получит подарок – 1 литр оригинального моторного масла HND, 0W-20 или 5W-30 на выбор. Акция проводится 1 сентября по 31 декабря 2025 года с возможностью продления.

Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Фото:Unsplash
Количество просмотров 111
04.09.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0