Снова Takata: японские автомобили попали под отзыв в России

Дистрибьютор Honda в РФ объявил об акции при замене подушек безопасности Takata

На данный момент японский бренд Honda в России представляет компания «Мотор-Плейс» – она носит статус дистрибьютора, ввозит в РФ автомобили и даже дает на них собственную гарантию, а также занимается сервисом и ремонтом.

В начале сентября компания объявила акцию по замене подушек безопасности производства печально знаменитой компании Takata. Сообщается, что подушки безопасности необходимо проверить всем владельцам автомобилей 2001-2016 годов выпуска. Сервисная кампания инициирована в связи с выявленными инцидентами с подушками безопасности Takata в США и Азии.

«Существует вероятность неправильного срабатывания газогенератора передней подушки безопасности Takata. Во время срабатывания подушки внутреннее давление газогенератора может чрезмерно возрасти, что может привести к разрушению корпуса подушки безопасности и попаданию обломков в салон автомобиля», – сообщается на сайте компании.

При описанной ситуации водитель или пассажиры могут получить травмы металлическими фрагментами корпуса газогенератора. Риск повышается с возрастом автомобиля, уточняют в компании.

На автомобилях, подпадающих под действие сервисных бюллетеней, компания будет менять газогенератры подушек безопасности. Через форму на сайте можно проверить VIN и, если машина участвует в акции, записаться к официальному дилеру. Все работы будут проводиться бесплатно, а после них владелец получит подарок – 1 литр оригинального моторного масла HND, 0W-20 или 5W-30 на выбор. Акция проводится 1 сентября по 31 декабря 2025 года с возможностью продления.