В Россию вернется самый надежный кроссовер в мире с официальной гарантией

«Мотор-Плейс» запустит официальные продажи кроссовера Honda CR-V в России

Российский рынок автомобилей вновь пополнится легендарным японским кроссовером. Компания «Мотор-Плейс», эксклюзивный представитель и импортер продукции Honda в России, объявляет о начале официальных поставок новой Honda CR-V в топовой комплектации Premium.

За 5 900 000 рублей получат целый комплекс преимуществ, гарантирующих комфорт, безопасность и надежность.

Honda CR-V

«Мотор-Плейс» гарантирует полную легальность поставок – все автомобили импортируются «в белую», с необходимыми сертификатами соответствия, пройдя все положенные тесты безопасности и уплатив все налоги и сборы. Кроме того, «Мотор-Плейс» предоставит официальную гарантию на автомобиль (срок будет объявлен дополнительно).

Под капотом кроссовера расположен 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 193 л. с. Он работает в паре с интеллектуальной системой полного привода Real-Time AWD и вариатором GDesign Shift CVT.. Заявленный средний расход топлива составляет всего 8,2 л/100 км на бензине АИ-92. Ресурс двигателя при условии своевременного и качественного обслуживания достигает впечатляющих 250 тыс. километров.

Honda CR-V

Комплектация Premium предлагает богатый набор опций, делающих каждую поездку максимально комфортной и безопасной. В список входят: двухзонный климат-контроль, камера кругового обзора, система «старт-стоп», бесключевой доступ с кнопкой Start/Stop и дистанционным пуском двигателя, электропривод крышки багажника, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль и система предотвращения столкновений.

Honda CR-V заслуженно входит в тройку самых продаваемых кроссоверов в мире, продемонстрировав в 2024 году впечатляющие результаты продаж – 738 315 экземпляров, что на 4,2% больше, чем в прошлом году.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автоновости дня