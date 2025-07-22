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Немецкий автогигант отзовет почти четверть миллиона машин

Mercedes-Benz отзовет 223 тыс. авто из-за угрозы взрыва подушек безопасности

Компания Mercedes-Benz объявила об отзыве примерно 223 тысяч автомобилей по всему миру, согласно информации от агентства Handelsblatt.

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Речь идет о моделях Viano и Vito, которые были выпущены в период с декабря 2002 года по февраль 2006 года.

В Германии под отзыв попадает около 60 тысяч 245 автомобилей. Основной причиной отзыва стали проблемы с подушками безопасности, так как на них мог быть установлен модуль Takata, который может привести к взрыву газогенератора, что создает риск травмирования пассажиров.

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Клиенты получат уведомления об отзыве в письменной форме через дилерские центры Mercedes, где будет выполнена проверка автомобилей и, при необходимости, замена подушек безопасности.

Ранее «За рулем» сообщал, сколько должны служить автомобили Lada.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Handelsblatt

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 126
22.07.2025 
Фото:Unsplash
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