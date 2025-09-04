#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...
Honda CR-V
15 сентября
Знаменитый кроссовер Honda CR-V получил юбилейную версию: в чем ее особенности?
Honda CR-V Global в версии 30th Anniversary...

«Китайцы» с пробегом быстро дешевеют в России: на сколько упали цены

Haval Jolion и Geely Coolray – лидеры по продажам на вторичке среди «китайцев»

Россияне активно приобретают новые автомобили из Китая, и сейчас модели из Поднебесной составляют 55% рынка. Однако как обстоят дела с подержанными машинами?

Рекомендуем
5 фраз менеджера автосалона, после которых лучше уйти без машины

С начала года наиболее популярными моделями стали Haval Jolion, Geely Coolray, Chery Tiggo 7 Pro, Haval F7 и Lifan X60, при этом их стоимость снизилась на 15%, выяснили эксперты портала «Дром».

В июле 2025 года самыми востребованными автомобилями были Haval Jolion, Geely Coolray, Chery Tiggo 7 Pro, Omoda C5 и Geely Monjaro. Они продавались по ценам в диапазоне от 1,5 до 3,1 млн рублей, причем самым дорогим оказался Geely Monjaro.

Наименее покупаемыми моделями стали Hongqi HS5, FAW Bestune T77, Geely CK Otaka, Great Wall Safe и Jetour X70 Plus.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Если говорить о ситуации в целом по стране, то в 2025 году спрос на китайские автомобили с пробегом увеличился на 18%, а средняя цена снизилась на 13%, достигнув 1,9 млн рублей. Эксперты объясняют падение цен массовыми скидками на новые модели от импортеров и дилеров, укреплением курса рубля к юаню почти на 20% и насыщением рынка автомобилями из Китая.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
3 мифа о шинах для кроссоверов
Почему наша «Буханка» дороже привозных «китайцев»?
Срок ремонта по ОСАГО увеличат...

Ранее «За рулем» сообщал, что новый кроссовер Kia Sportage доступен в России по цене от 2,3 млн рублей.

Источник:  «Российская газета»
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 19329
04.09.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0