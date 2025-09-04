«Китайцы» с пробегом быстро дешевеют в России: на сколько упали цены

Haval Jolion и Geely Coolray – лидеры по продажам на вторичке среди «китайцев»

Россияне активно приобретают новые автомобили из Китая, и сейчас модели из Поднебесной составляют 55% рынка. Однако как обстоят дела с подержанными машинами?

С начала года наиболее популярными моделями стали Haval Jolion, Geely Coolray, Chery Tiggo 7 Pro, Haval F7 и Lifan X60, при этом их стоимость снизилась на 15%, выяснили эксперты портала «Дром».

В июле 2025 года самыми востребованными автомобилями были Haval Jolion, Geely Coolray, Chery Tiggo 7 Pro, Omoda C5 и Geely Monjaro. Они продавались по ценам в диапазоне от 1,5 до 3,1 млн рублей, причем самым дорогим оказался Geely Monjaro.

Наименее покупаемыми моделями стали Hongqi HS5, FAW Bestune T77, Geely CK Otaka, Great Wall Safe и Jetour X70 Plus.

Если говорить о ситуации в целом по стране, то в 2025 году спрос на китайские автомобили с пробегом увеличился на 18%, а средняя цена снизилась на 13%, достигнув 1,9 млн рублей. Эксперты объясняют падение цен массовыми скидками на новые модели от импортеров и дилеров, укреплением курса рубля к юаню почти на 20% и насыщением рынка автомобилями из Китая.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый кроссовер Kia Sportage доступен в России по цене от 2,3 млн рублей.