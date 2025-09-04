Аналог Grand Vitara: представлен новый недорогой кроссовер надежного бренда

Компания Suzuki представила новый технологичный кроссовер Victoris

Компания Maruti Suzuki представила кроссовер Victoris, который станет самой высокотехнологичной и дорогой моделью бренда на индийском рынке.

Несмотря на сходные размеры с моделью Suzuki Grand Vitara, Victoris отличается оригинальным дизайном и премиальным оборудованием. Автомобиль создан на платформе Heartect и имеет длину 4360 мм, ширину 1795 мм и высоту 1655 мм, а размер колесной базы составляет 2600 мм.

Кроссовер на 15 мм выше и на 10 мм шире, чем Grand Vitara. Это дублирование моделей связано с намерением Suzuki разнообразить ассортимент на локальном рынке с помощью иного дизайна и дополнительных опций.

Экстерьер Victoris включает светодиодные фары, более узкую решетку радиатора, улучшенный силуэт и сквозные задние фонари. Топовые версии оборудованы мультимедийной системой с 10,1-дюймовым экраном, вентиляционными сиденьями, 64-цветной атмосферной подсветкой, беспроводной зарядкой, аудиосистемой Harman с Dolby Atmos, 360-градусной камерой, панорамной крышей и электроприводом двери багажника.

Suzuki Victoris

Victoris стал первой моделью бренда, оснащенной комплексом систем помощи водителю второго уровня. Кроссовер будет доступен с теми же силовыми установками, что и Grand Vitara: мягким гибридом мощностью 103 л.с. с механической или автоматической коробкой передач, полноценным гибридом от Toyota (116 л.с. и 141 Нм) с электромеханическим вариатором и битопливным вариантом на 88 л.с. на бензине и сжатом природном газе с механикой. Полный привод может быть установлен только на «мягкогибридный» вариант.

Прием предварительных заказов уже начался, размер депозита составляет 11 000 рупий (около 125 долларов). Цены пока не объявлены, но ожидается, что Victoris будет дороже Grand Vitara, которая сейчас стоит от 1,33 до 2,38 млн рупий (примерно 1,2–2,18 млн рублей).

Производство новой модели будет организовано на заводе Maruti Suzuki, в то время как Grand Vitara собирается на совместном заводе с Toyota. В будущем Suzuki Victoris будет поставляться в более чем сотню стран.

