Продажи «параллельных» машин этого надежного бренда удвоились в августе

В России продажи Toyota выросли в два раза в августе

В августе 2025 года в России наблюдается практически двукратное увеличение продаж автомобилей Toyota по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил Сергей Целиков, генеральный директор аналитического агентства «Автостат».

Он отметил, что в этом месяце было реализовано 2996 автомобилей Toyota, что на 96% больше, чем в прошлом году.

Это достижение позволило Toyota попасть в десятку самых продаваемых автомобилей в стране, несмотря на отсутствие официальных продаж. Все автомобили Toyota, проданные в России, были завезены через каналы альтернативного импорта.

В целом, в августе в стране было продано 122,2 тысячи новых легковых автомобилей, и более 38% из них составили машины, произведенные в 2024 году и ранее. Доля таких автомобилей постепенно уменьшается.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый кроссовер Kia Sportage доступен в России по цене от 2,3 млн рублей.

Источник:  Telegram-канал Сергея Целикова
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
04.09.2025 
Фото:Unsplash
