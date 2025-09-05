Полный привод, АКП: кроссовер надежной марки с богатым оснащением продают в РФ

В РФ в продаже появился Chevrolet Equinox в версии Activ по цене от ₽ 2,25 млн

В России стартовали продажи кроссовера Chevrolet Equinox четвертого поколения в «внедорожной» версии Activ. Так, цены на новый Equinox Activ начинаются от 2 250 000 рублей.

Габариты кроссовера составляют 4653 мм в длину, 1902 мм в ширину и 1667 мм в высоту, а колесная база равна 2730 мм.

За 2 250 000 рублей покупатель получит Equinox Activ зеленого цвета с защитным пластиковым обвесом, оригинальным передком с вертикальными вставками в решетке радиатора и 17-дюймовыми легкосплавными дисками.

Внутри кроссовера предусмотрены черный кожаный салон, 11-дюймовая цифровая панель приборов и мультимедийная система с тачскрином диагональю 11,3 дюйма. Также предлагаются электрорегулировки передних сидений, беспроводная зарядка для смартфонов и двухзонный климат-контроль.

Chevrolet Equinox

Все версии Chevrolet Equinox четвертого поколения, включая Activ, оснащаются 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 173-175 л. с., доступным как с передним, так и с полным приводом. Предлагаемая модель является полноприводной и имеет восьмиступенчатый автомат.

