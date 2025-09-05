Дилеры раскрыли, когда ожидают возвращения спроса на автомобили

Глава РОАД Подщеколдин: спрос на автомобили начнет восстанавливаться осенью

Восстановление спроса на автомобили в России может начаться уже этой осенью.

Такой точки зрения придерживается президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. Основной причиной проседания рынка за год на четверть он назвал повышение ключевой ставки.

Подщеколдин предположил, что ожидаемое 12 сентября очередное снижение ключевой ставки станет для рынка сигналом к оживлению. По его мнению, уровень ставки в 15-16% уже сможет стимулировать спрос.

Эксперт пояснил, что, хотя идеальными были бы 10-12%, даже это станет улучшением по сравнению с 21% в начале года. Он также добавил, что оживление подстегнет и то, что часть средств население начнет снимать с депозитов, в том числе для покупок автомобилей.

Небольшой рост продаж в августе по сравнению с июлем, как отметил Подщеколдин, в основном был обеспечен за счет программ китайских производителей, которые субсидируют ставки для покупателей, позволяя брать кредиты под 14-15%.

Эти ожидания перекликаются с прогнозами крупнейшего финансового института страны. Так, глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме высказал позитивные ожидания относительно скорого снижения ключевой ставки. Его заместитель Тарас Скворцов спрогнозировал, что на ближайшем заседании ЦБ может понизить ставку на 2 п. п. – до 16% годовых. Ранее Греф также заявлял, что для оживления экономики необходим уровень ставки около 12% и ниже.

Впрочем, Владимир Путин не согласился с мнением Грефа о «технической стагнации» экономики. Он напомнил, что текущая политика проводится Банком России «целенаправленно». Ее задача – обеспечить мягкую посадку экономики, затормозить рост цен и обеспечить макроэкономическую стабильность.