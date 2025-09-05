#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Бензин уходит в отрыв от инфляции
15 сентября
Бензин уходит в отрыв от инфляции
«Коммерсант»: с начала года цены на топливо на...
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...

Дилеры раскрыли, когда ожидают возвращения спроса на автомобили

Глава РОАД Подщеколдин: спрос на автомобили начнет восстанавливаться осенью

Восстановление спроса на автомобили в России может начаться уже этой осенью.

Рекомендуем
Эта недорогая иномарка (от 350 тысяч) не особо востребована — и зря!

Такой точки зрения придерживается президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. Основной причиной проседания рынка за год на четверть он назвал повышение ключевой ставки.

Подщеколдин предположил, что ожидаемое 12 сентября очередное снижение ключевой ставки станет для рынка сигналом к оживлению. По его мнению, уровень ставки в 15-16% уже сможет стимулировать спрос.

Эксперт пояснил, что, хотя идеальными были бы 10-12%, даже это станет улучшением по сравнению с 21% в начале года. Он также добавил, что оживление подстегнет и то, что часть средств население начнет снимать с депозитов, в том числе для покупок автомобилей.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Небольшой рост продаж в августе по сравнению с июлем, как отметил Подщеколдин, в основном был обеспечен за счет программ китайских производителей, которые субсидируют ставки для покупателей, позволяя брать кредиты под 14-15%.

Эти ожидания перекликаются с прогнозами крупнейшего финансового института страны. Так, глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме высказал позитивные ожидания относительно скорого снижения ключевой ставки. Его заместитель Тарас Скворцов спрогнозировал, что на ближайшем заседании ЦБ может понизить ставку на 2 п. п. – до 16% годовых. Ранее Греф также заявлял, что для оживления экономики необходим уровень ставки около 12% и ниже.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Впрочем, Владимир Путин не согласился с мнением Грефа о «технической стагнации» экономики. Он напомнил, что текущая политика проводится Банком России «целенаправленно». Ее задача – обеспечить мягкую посадку экономики, затормозить рост цен и обеспечить макроэкономическую стабильность.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  URA.RU
Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 101
05.09.2025 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
-1