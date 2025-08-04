Подщеколдин: Старые авто не должны быть обременены высокими налогами

Реакция россиян изменила позицию РОАД по налогам на старые авто

В начале июля Российская ассоциация дилеров (РОАД) предложила повысить транспортный налог для автомобилей, возраст которых превышает 15 лет, и ввести обязательный техосмотр дважды в год для таких машин. Это инициатива была направлена на стимулирование обновления устаревшего автопарка.

Однако спустя месяц после активного обсуждения в обществе данной идеи ассоциация пересмотрела свои подходы.

«Сейчас, после вот этой реакции, я очевидно понимаю, что точно нельзя возраст делать 15 лет. Наверное, нужно делать 25 лет. И с точки зрения повышения налогов, если и повышать, то только на крайне маленькую величину», – отметил президент РОАД Алексей Подщеколдин.

Он также подчеркнул необходимость возобновления программы утилизации, по которой владельцы старых автомобилей могли бы получить больше средств, чем при продаже на вторичном рынке.

Ранее «За рулем» сообщал, как проверить авто на предмет залога перед покупкой.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Российская газета»