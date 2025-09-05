Haval и GWM выступили партнерами экспедиции Федора Конюхова

Haval H5, Haval H9 и GWM Poer помогли Федору Конюхову поставить рекорд на аэростате

Автомобили концерна GWM, включая модели Haval H5, Haval H9 и пикап GWM Poer, стали партнерами экспедиции путешественника Федора Конюхова, целью которой было установить новый российский рекорд высоты на тепловом аэростате, сообщает пресс-служба компании.

Рекорд был установлен 29 августа 2025 года в Алейске, расположенном в 140 км от Барнаула, когда Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло успешно достигли высоты 10 678 метров. Полет, продолжавшийся 2 часа и 36 минут, стал заметным достижением в истории российского воздухоплавания.

Внедорожники Haval H5, Haval H9 и пикап GWM Poer помогали команде не только в сложных маршрутах, но и в стабильном фиксировании корзины аэростата перед стартом.

