Haval и GWM выступили партнерами экспедиции Федора Конюхова
Автомобили концерна GWM, включая модели Haval H5, Haval H9 и пикап GWM Poer, стали партнерами экспедиции путешественника Федора Конюхова, целью которой было установить новый российский рекорд высоты на тепловом аэростате, сообщает пресс-служба компании.
Рекорд был установлен 29 августа 2025 года в Алейске, расположенном в 140 км от Барнаула, когда Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло успешно достигли высоты 10 678 метров. Полет, продолжавшийся 2 часа и 36 минут, стал заметным достижением в истории российского воздухоплавания.
Внедорожники Haval H5, Haval H9 и пикап GWM Poer помогали команде не только в сложных маршрутах, но и в стабильном фиксировании корзины аэростата перед стартом.
Ранее «За рулем» сообщал, что на российском рынке появился кроссовер Hyundai ix35 по цене от 2,8 млн рублей.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube