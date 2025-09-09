Skoda Vision O: таким будет легендарный универсал Octavia

На международном автосалоне IAA 2025 Skoda представила концепт Vision O

На международном автосалоне IAA 2025 (проходит в Мюнхене) компания Skoda представила концепт электрического универсала Vision O, который служит провозвестником следующего поколения популярной модели Octavia.

Этот компактный автомобиль с низкой посадкой, построенный на перспективной платформе SSP концерна Volkswagen, настолько эффектен и практичен, что способен заставить забыть о доминировании внедорожников.

Vision O представляет новый дизайнерский язык Skoda под названием Modern Solid, который отличается чистыми линиями и ощущением надежности. Хотя некоторые элементы, такие как распашные задние двери, останутся в мире концептов, общий облик и выразительные черты – агрессивный капот, плоские крылья и светодиодная графика – в значительной степени предвосхищают будущие серийные модели.

Традиционная для универсалов Skoda практичность выведена здесь на новый уровень: багажник объемом 650 литров дополнен «умными» деталями, такими как встроенный холодильник, портативная колонка и даже места для хранения зонтов. В интерьере повсеместно использованы переработанные и экологичные материалы.

Skoda Vision O

Она унаследует от концепта 800-вольтовую архитектуру для быстрой зарядки и, согласно некоторым данным, передовое программное обеспечение разрабатывается в сотрудничестве с Rivian.

Skoda Vision O

Ожидается, что серийная версия этой электромодели, близкой родственницы будущего Volkswagen ID. Golf, появится к концу десятилетия.

Skoda Vision O