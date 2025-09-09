Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...

В продажу поступил полноприводный седан дешевле 2 млн рублей

В КНР стартовали продажи седана Lynk＆ Co 10 EM-P по цене от 1,9 млн рублей

На китайский рынок вышел новый седан Lynk & Co 10 EM-P от суббренда Geely.

Рекомендуем
Машина – не без огонька! Первый тест горячей новинки АВТОВАЗа

Автомобиль доступен в четырех комплектациях, среди которых выделяется новая версия 120 4WD Halo. В начале продаж на модель предложена скидка в 10 тыс. юаней (примерно 115 тыс. рублей).

Базовая версия 120 4WD Halo с учетом скидки стоит 163,8 тыс. юаней (1,9 млн рублей), а топовая версия 240 4WD Ultra Sport Edition – 201,8 тыс. юаней (2,35 млн рублей).

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Седан оборудован гибридной установкой нового поколения на основе 1,5-литрового двигателя с тепловым КПД 47,26%. Электромоторы развивают максимальную мощность 530 л.с.

Передняя подвеска – двухрычажная, задняя – пятирычажная. Для регулировки жесткости и клиренса используется гидравлическая система. Топовая версия предлагает емкость тяговой батареи в 38,2 кВтч и запас хода на электричестве до 240 км (по стандарту CLTC).

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
3 мифа о шинах для кроссоверов
Почему наша «Буханка» дороже привозных «китайцев»?
Срок ремонта по ОСАГО увеличат...

В стандартное оснащение входят лидар и интеллектуальная система помощи водителю Qianli Haohan H7. Lynk & Co 10 EM-P стал первым седаном стоимостью до 28 тыс. долларов, который включает чип NVIDIA Thor и мультимедийную систему Lynk Flyme Auto 2. Согласно недавним данным, за 24 часа на модель было оформлено 12 886 предзаказов.

Lynk & Co 10 EM-P
Lynk & Co 10 EM-P
Lynk & Co 10 EM-P
Источник:  ITHome
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Lynk & Co
Количество просмотров 282
09.09.2025 
Фото:Lynk & Co
Поделиться:
Оцените материал:
0