В продажу поступил полноприводный седан дешевле 2 млн рублей

В КНР стартовали продажи седана Lynk＆ Co 10 EM-P по цене от 1,9 млн рублей

На китайский рынок вышел новый седан Lynk & Co 10 EM-P от суббренда Geely.

Автомобиль доступен в четырех комплектациях, среди которых выделяется новая версия 120 4WD Halo. В начале продаж на модель предложена скидка в 10 тыс. юаней (примерно 115 тыс. рублей).

Базовая версия 120 4WD Halo с учетом скидки стоит 163,8 тыс. юаней (1,9 млн рублей), а топовая версия 240 4WD Ultra Sport Edition – 201,8 тыс. юаней (2,35 млн рублей).

Седан оборудован гибридной установкой нового поколения на основе 1,5-литрового двигателя с тепловым КПД 47,26%. Электромоторы развивают максимальную мощность 530 л.с.

Передняя подвеска – двухрычажная, задняя – пятирычажная. Для регулировки жесткости и клиренса используется гидравлическая система. Топовая версия предлагает емкость тяговой батареи в 38,2 кВтч и запас хода на электричестве до 240 км (по стандарту CLTC).

В стандартное оснащение входят лидар и интеллектуальная система помощи водителю Qianli Haohan H7. Lynk & Co 10 EM-P стал первым седаном стоимостью до 28 тыс. долларов, который включает чип NVIDIA Thor и мультимедийную систему Lynk Flyme Auto 2. Согласно недавним данным, за 24 часа на модель было оформлено 12 886 предзаказов.