Популярный китайский автопроизводитель строит еще один завод в РФ

Завод автокомпонентов для бренда Haval в Тульской области заработает в 2026 году

Концерн Great Wall Motor (GWM) в 2026 году планирует ввести в эксплуатацию завод автокомпонентов для автомобилей Haval, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Как локализуют китайские авто в РФ — и почему для них нет льгот по кредитам

Детали и узлы будут предназначаться для линейки Haval, которую выпускает автозавод бренда в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области. Глава региона отметил, что строительство завода уже началось. Этому предшествовали визит тульской делегации в КНР в апреле 2025 года и договоренность с «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» об углублении локализации производства.

Затем, в ходе ПМЭФ-2025 губернатор Тульской области подписал соглашение о реализации инвестпроекта с представителями Great Wall Motor. Объем инвестиций должен составить около 30 млрд рублей, количество новых рабочих мест – примерно тысяча.

Завод автокомпонентов – не первый шаг на пути глубокой локализации Хавейлов в нашей стране. Напомним, сам автозавод в Тульской области работает с 2019 года – это производство полного цикла с проектной мощностью 150 тысяч авто в год. В марте 2024-го рядом с ним запустился завод двигателей (также полного цикла), который должен обеспечивать локализованными движками 90% всех выпускаемых в РФ Jolion, F7, F7x и Dargo.

Источник:  Интерфакс
11.09.2025 
