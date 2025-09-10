Самый популярный «китаец» в РФ — сколько вы потратите на него за три года?

Автостат: за 3 года владелец Haval Jolion потратит на машину более 1 млн рублей

Специалисты аналитического агентства «Автостат» посчитали расходы владельца Haval Jolion, долгое время остающегося самой популярной иномаркой в России.

Для расчетов был взят вариант с переднеприводным кроссовером, оснащенным 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 143 л.с. и роботизированной коробкой передач. При покупке такого автомобиля сейчас его цена составит от 2 099 000 до 2 449 000 рублей – в зависимости от комплектации и года выпуска. В рамках подсчета предполагалось, что за три года машина накатает 60 тысяч км.

Также принималось, что машиной будет владеть мужчина 35 лет, проживающий в столичном регионе и имеющий стаж вождения 10 лет.

Посчитано, что каждый километр пробега будет обходиться ему в сумму 21,3 рубля, ежемесячные расходы немного превысят 35 тысяч рублей, а за три года владелец потратит на Haval Jolion 1 276 000 рублей. Заметим, что это больше, чем «За рулем» потратил за 10 лет на редакционную Ладу Vesta (974 164 рублей), но несколько меньше, чем потребует всего 1 год эксплуатации популярного у российских чиновников Hongqi H9 – более 1,5 млн рублей.