«За рулем» теперь в MAX — присоединяетесь!

«За рулем» запускает свой канал в первом российском мессенджере MAX

Друзья, у нас отличные новости для всех, кто за рулем и не только! Теперь канал «За рулем» есть в современном отечественном приложении МАХ. Это не просто мессенджер, а целая экосистема возможностей, и мы приглашаем вас присоединиться к нашему гостеприимному сообществу!

Разработанное в России и включенное в официальный реестр отечественного ПО, приложение МАХ объединяет все, что нужно для комфортного общения и продуктивной деятельности.

Если вы еще не успели скачать новый мессенджер, «За рулем» приглашает вас это сделать, чтобы стать частью нашего комьюнити – общайтесь и открывайте новые горизонты.

Присоединяйтесь к нам в МАХ и оставайтесь в курсе самых актуальных событий вместе с нами!

Открыть приложение в браузере или скачать его на свой смартфон можно по ссылке: https://max.ru/zr

Алексеева Елена
Фото:
«За рулем»
12.09.2025 
Фото:
«За рулем»
