Путешествие по страницам истории: как юные герои спасли Москву

Едем в Калужскую область: здесь совершили подвиг Подольские курсанты

2025 год – особенный. Это год 80-летия Великой Победы и защитника Отечества. Самое время отправиться в путешествие по местам, где решалась судьба страны. Одно из таких мест – Калужская область, где осенью 1941 года разыгралась трагическая и героическая драма Подольских курсантов.

Когда основные силы нашей армии были разгромлены под Вязьмой и путь на Москву оказался открыт, навстречу фашистским танкам бросили 3500 вчерашних школьников. Их подвиг на Ильинских рубежах до сих пор поражает: юные бойцы ценой невероятных потерь задержали врага на критически важные дни. Мало кто знает, что именно здесь впервые применили новые «Катюши» БМ-8, которые разгромили немецкую колонну под деревней Сокольники.

Проехать по этим дорогам сегодня – значит прикоснуться к живой истории. Мы подготовили подробный рассказ о том, что обязательно нужно посмотреть: от сохранившихся дотов до уникального штаба фронта в лесу и масштабных декораций военного кино.

Если планируете свою поездку памяти, наш опыт будет вам полезен – полный отчет о путешествии читайте по ссылке.

Реклама | СПАО «Ингосстрах», ИНН 7705042179 |erid F7NfYUJCUneTSxJ1p5sV