#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Робот Chery, Exeed, Jetour и BAIC — каков его реальный ресурс
16 сентября
Робот Chery, Exeed, Jetour и BAIC — каков его реальный ресурс
На полноприводниках Chery, Exeed и Jetour, а...
Защита вместо ожидания: в России меняют подход к опасным дорогам
16 сентября
Защита вместо ожидания: в России меняют подход к опасным дорогам
Правительство больше не будет ждать год для...
АВТОВАЗ может «заморозить» Lada Azimut? Ответ производителя!
16 сентября
АВТОВАЗ может «заморозить» Lada Azimut? Ответ производителя!
Максим Соколов: АВТОВАЗ концентрирует усилия на...

Роботы на старте: «умные» коробки передач захватывают рынок новых авто

Авито Авто: количество предложений машин с РКП увеличилось на 66%

Спрос на автомобили с роботизированными коробками передач уверенно растет, превращая их из экзотики в новый стандарт рынка.

Рекомендуем
Внедорожник для России получил «правильный» мотор

Согласно анализу Авито Авто за первые восемь месяцев 2025 года, количество предложений машин с РКП увеличилось на впечатляющие 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие коробки сейчас можно найти почти в половине всех объявлений о новых автомобилях на платформе, а их доля достигла 48,4%.

Покупатели все чаще отдают предпочтение технологичным решениям. Абсолютным лидером по спросу стал кроссовер Jetour T2, где в 90% случаев пользователи интересуются именно модификациями с «роботом». Вслед за ним идут Chery Tiggo 7 Pro Max и EXEED RX. В целом, наибольший интерес прикован к брендам Chery, Haval и Changan, которые вместе формируют свыше половины всего рынка таких предложений.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Особенно динамично растет популярность марок SWM, GAC и Belgee, демонстрируя увеличение внимания в несколько раз.

Эксперты отмечают, что тренд на автоматизацию набирает обороты. Лидерами по росту числа объявлений стали модели Haval F7 и Belgee X50, которые всего за год совершили рывок из топ-15 в первую десятку самых предлагаемых на площадке автомобилей с РКП.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 198
15.09.2025 
Фото:«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
-2