Роботы на старте: «умные» коробки передач захватывают рынок новых авто

Авито Авто: количество предложений машин с РКП увеличилось на 66%

Спрос на автомобили с роботизированными коробками передач уверенно растет, превращая их из экзотики в новый стандарт рынка.

Согласно анализу Авито Авто за первые восемь месяцев 2025 года, количество предложений машин с РКП увеличилось на впечатляющие 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие коробки сейчас можно найти почти в половине всех объявлений о новых автомобилях на платформе, а их доля достигла 48,4%.

Покупатели все чаще отдают предпочтение технологичным решениям. Абсолютным лидером по спросу стал кроссовер Jetour T2, где в 90% случаев пользователи интересуются именно модификациями с «роботом». Вслед за ним идут Chery Tiggo 7 Pro Max и EXEED RX. В целом, наибольший интерес прикован к брендам Chery, Haval и Changan, которые вместе формируют свыше половины всего рынка таких предложений.

Особенно динамично растет популярность марок SWM, GAC и Belgee, демонстрируя увеличение внимания в несколько раз.

Эксперты отмечают, что тренд на автоматизацию набирает обороты. Лидерами по росту числа объявлений стали модели Haval F7 и Belgee X50, которые всего за год совершили рывок из топ-15 в первую десятку самых предлагаемых на площадке автомобилей с РКП.