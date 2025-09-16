#
Lada выступает в формульных гонках — как успехи?

Команда АВТОВАЗа досрочно оформила чемпионство в зачете Формулы-4

За два этапа до окончания сезона Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) команда Lada Sport стала чемпионом в зачете Формулы-4.

На шестом этапе серии в Казани один из пилотов команды Артем Северюхин победил в субботу, начав заезды с третьего и четвертого мест, а в воскресенье, стартовав шестым, завоевал вторую ступень подиума. Вкупе со стабильными выступлениями второго пилота Ярослава Шевырталова, это дало достаточно очков для завоевания командного титула в Формуле-4. Напомним, возрожденная формульная серия проводится в рамках РСКГ первый сезон.

Интересно, что параллельно с Ф-4 Северюхин гонялся и в топовой категории SMP TCR Russia за рулем Vesta TCR. Тут успехи команды Lada Sport Rosneft пока скромнее: стартовый инцидент с участием Северюхина и Чубарова в субботу, грубый «вынос» второго с трассы в воскресенье, но – и отыгранные несколько очков в исполнении все того же Северюхина.

В «Супер-Продакшн» дела у вазовцев идут ровнее: лидер кубка России Леонид Панфилов, несмотря на дополнительный балласт, дважды поднялся на подиум – серебро в субботу и золото в воскресенье. Таким образом, Lada Sport Rosneft укрепляет лидерство перед финалом сезона.

А еще на трассе в Казани дебютировал победитель турнира Lada Sport Rosneft eChampionship Кирилл Антонов – такую «пересадку» киберспортсменов в реальные гонки АВТОВАЗ практикует не первый год. Антонов стартовал в классе S1600 на подготовленной Гранте и в двух заездах стал пятым и шестым, опередив опытных соперников, сообщает пресс-служба... Ну а финальный этап сезона РСКГ, в котором определятся все чемпионы 2025 года, пройдет 10-11 сентября в Грозном.

Иннокентий Кишкурно
16.09.2025 
