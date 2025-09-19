Это мероприятие оказалось не только зрелищным, но и полезным для автомобилистов

13 и 14 сентября в ЦТВС «Москва» в Печатниках прошел третий Гран-при по дрифту

На выходных 13 и 14 сентября в Москве прошел третий Гран-при по дрифту. Соревнования собрали 45 участников со всей России и тысячи зрителей.

Фестиваль включал не только заезды с показательными выступлениями, управляемыми заносами и скольжениями, но и внегоночную программу.

Гости Гран-при посетили выставку редких автомобилей, шоу каскадёров и приняли участие в конкурсах и спортивных активностях. Желающие попробовали себя в роли пассажиров дрифт-такси, а также получили автографы от известных пилотов.

В специальной зоне ЛУКОЙЛ смазочные материалы гости фестиваля общались с экспертами компании, подбирали современные моторные и трансмиссионные масла для своих машин, а также участвовали в интерактивах с розыгрышем призов.

Гран-при Москвы по дрифту призван популяризировать автоспорт в России. Соревнования проходят два дня в Центре технических видов спорта в Москве в классическом формате: одиночная квалификация и парные заезды ТОП-32 на выбывание.