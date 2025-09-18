Niva Legend получила новый цвет кузова

#
У дилеров АВТОВАЗа начали появляться внедорожники Niva Legend, окрашенные в новый зеленый металлик «Амазония».

По сообщению источника, цена одного из выставленных на продажу автомобилей составляет 1,01 млн рублей в случае оплаты наличными. Комплектация – Classic: ГУР, электростеклоподъемники, но нет кондиционера. Отметим, что рекомендованные розничные цены на внедорожник Lada Niva Legend без учета спецпредложений лежат в диапазоне от 1 059 000 до 1 209 000 рублей.

Как сообщил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, пока в продаже машин в новом цвете совсем немного: «наперечет – практически нет».

При этом новый колер «Амазония» отсутствует в списке выбора цветов кузова Нивы на официальном сайте АВТОВАЗа. Действующий перечень состоит из бесплатных черного, белого и темно-зеленого, а также требующих доплаты в 20 тысяч темно-серого, серебристого, коричнево-золотого оттенков. Очевидно, по аналогии с Нивой Travel, «Амазония» тоже будет предлагаться за доплату.

Источник:  Новая Lada Тольятти
Иннокентий Кишкурно
18.09.2025 
Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+88