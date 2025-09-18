Niva с новым мотором — когда ждать?

RCI News: внедорожник Lada Niva Travel с мотором 1.8 появится осенью 2025 года

Внедорожник Niva Travel получит новый двигатель 1.8 осенью 2025 года, сообщает источник по данным с ежегодной конференции поставщиков АВТОВАЗа.

Это подтверждает прежнее заявление АВТОВАЗа о запуске новой версии Нивы в IV квартале текущего года. Напомним, речь идет о двигателе с индексом ВАЗ-11184, который вазовцы сконструировали на основе «калиновского» блока ВАЗ-11193 с применением восьмиклапанной головки блока ВАЗ-11182. Разница с классическим нивовским мотором по мощности – 90 л.с. против 83 л.с. раньше.

Но ставка сделана на прирост крутящего момента: 153 Нм против прежних 129 Нм, причем уже на 1000 об/мин новый двигатель будет выдавать уровень, который для старого был максимальным.

По предварительным данным, новый мотор «накинет» ценнику Нивы Travel 50-160 тысяч рублей в зависимости от комплектации – самая доступная версия будет обходиться примерно в 1,45 млн рублей. Позже такой же двигатель будут применять и на внедорожниках Niva Legend — источник отмечает, что на терхдверные Нивы первого поколения мотор 1.8 начнут ставить с весны 2026 года.