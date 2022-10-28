Niva Travel снова доступна к заказу в этом эффектном цвете

Красивый оттенок убрали из палитры внедорожника в конце 2021 года, но теперь производитель вернул его.

Материалы по теме Niva Legend получила новые цвета кузова

АВТОВАЗ обновил гамму цветов кузова внедорожника Niva Travel. Во-первых, белый цвет теперь чуть другой: вместо «айсберга» (заводской код 204) будет применяться «белое облако» (240).

А во-вторых, после почти годового отсутствия вернулся эффектный металлик «черное зеркало» (638). При покупке он добавит к цене машины 12 тысяч рублей. Как и другие металлики: «амазония», «техно», «борнео» и «снежная королева».

Неметаллические оттенки: новый белый «белое облако» и недавно появившийся темно-зеленый «несси 2» — доплаты не требуют.

Напомним, что буквально на днях подобным образом обновились цвета у Niva Legend.











