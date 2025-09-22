#
Разборка неделиЖурнал на домСкидки на автоГид по запчастямС пробегомРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти новые машины чаще всего везут по параллельному импорту
22 сентября
Эти новые машины чаще всего везут по параллельному импорту
«Автостат»: ввоз автомобилей в РФ по...
Новый российский бренд впервые вошел в топ-10 лидеров авторынка РФ
22 сентября
Новый российский бренд впервые вошел в топ-10 лидеров авторынка РФ
Объем продаж новых легковых авто на прошедшей...
Suzuki обновила фирменную эмблему
22 сентября
Suzuki обновила фирменную эмблему
Компания Suzuki изменила логотип марки впервые...

Эти новые машины чаще всего везут по параллельному импорту

«Автостат»: ввоз автомобилей в РФ по параллельному импорту упал на 40%

В 2023 году за восемь месяцев в Россию было ввезено 70,8 тыс. новых легковых автомобилей по схемам альтернативного (параллельного) импорта, что на 40% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщил Сергей Целиков, глава аналитического агентства «Автостат».

Рекомендуем
Стойки, дверь багажника и другие проблемы Hyundai Creta

Альтернативный импорт начал развиваться в стране в 2022 году после ухода международных автопроизводителей. В 2023 году общая цифра ввозимых автомобилей составила 225,5 тыс., но в 2024 году ожидается дальнейшее сокращение на 20%, до 181,2 тыс. машин.

На 2025 год основная доля альтернативного импорта связана с Китаем, где она составляет 41,2%. На втором и третьем местах – Киргизия (26,4%) и Белоруссия (13,3%), за ними следуют Южная Корея (6,6%) и Япония (2,6%). Среди стремительно растущих направлений выделяется Южная Корея с увеличением объемов на 165%, в то время как киргизский транзит снизился на 67%. Как отметил Целиков, большую часть растаможки товаров осуществляют физические лица.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Наибольшую популярность среди автомобилей, попадающих под альтернативный импорт, занимает марка Toyota, представленная 18,1% от общего числа ввезенных машин. Далее идут BMW (11%), Geely (9,8%), Mercedes-Benz (6,7%) и Lixiang (6,2%).

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Проект по увеличению утильсбора не поддержали...
Реально ли купить машину в кредит только по паспорту?
«Холодные свечи» — реальная польза или переплата?

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely Galaxy M9 стал хитом, собрав 23 тысячи предзаказов в Китае за 24 часа.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  Telegram-канал Сергея Целикова
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
22.09.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0