Эти новые машины чаще всего везут по параллельному импорту

«Автостат»: ввоз автомобилей в РФ по параллельному импорту упал на 40%

В 2023 году за восемь месяцев в Россию было ввезено 70,8 тыс. новых легковых автомобилей по схемам альтернативного (параллельного) импорта, что на 40% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщил Сергей Целиков, глава аналитического агентства «Автостат».

Альтернативный импорт начал развиваться в стране в 2022 году после ухода международных автопроизводителей. В 2023 году общая цифра ввозимых автомобилей составила 225,5 тыс., но в 2024 году ожидается дальнейшее сокращение на 20%, до 181,2 тыс. машин.

На 2025 год основная доля альтернативного импорта связана с Китаем, где она составляет 41,2%. На втором и третьем местах – Киргизия (26,4%) и Белоруссия (13,3%), за ними следуют Южная Корея (6,6%) и Япония (2,6%). Среди стремительно растущих направлений выделяется Южная Корея с увеличением объемов на 165%, в то время как киргизский транзит снизился на 67%. Как отметил Целиков, большую часть растаможки товаров осуществляют физические лица.

Наибольшую популярность среди автомобилей, попадающих под альтернативный импорт, занимает марка Toyota, представленная 18,1% от общего числа ввезенных машин. Далее идут BMW (11%), Geely (9,8%), Mercedes-Benz (6,7%) и Lixiang (6,2%).

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely Galaxy M9 стал хитом, собрав 23 тысячи предзаказов в Китае за 24 часа.