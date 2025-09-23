#
Cummins одобрил моторные масла специализированной линейки Rolf Krafton
23 сентября
Cummins одобрил моторные масла специализированной линейки Rolf Krafton
Официальное одобрение CES 20078 от Cummins получила линейка масел Rolf Krafton P5 U 10W-40, S7M 10W-40 и M5 U 15W-40, предназначенных для дизельных двигателей с турбонаддувом и без него. Эти масла производятся на основе высокоочищенных синтетических базовых масел и уникального многофункционального пакета присадок, сообщили в пресс-службе Rolf Lubricants.

К преимуществам этих масел относят высокую термическую и антиокислительную стабильность – эти качества сводят к минимуму образование в двигателе отложений и шлама. Кроме того, линейка отличается отличной низкотемпературной прокачиваемостью, гарантирующей бесперебойную работу техники в условиях сурового климата.

Напомним, Cummins – это транснациональная технологическая компания, занимающаяся разработкой, производством и продажей дизельных и газовых двигателей мирового уровня. В РФ двигатели серии Cummins ISF используются в автомобилях КАМАЗ, ГАЗель и Соболь. Ранее масла Rolf Krafton успешно прошли сертификацию и были одобрены к использованию другими автопроизводителями: Iveco, Deutz, John Deere, Case New Holland, Perkins, Sisu, Massey Fergusson и другими.

