Модельный ряд Belgee в РФ расширится: какие модели привезут из Белоруссии?

Бренд Belgee анонсировал новые автомобили для России

В следующем году белорусский автомобильный бренд Belgee планирует увеличить свою модельную линейку на российском рынке. В нее войдут несколько новых автомобилей, в том числе модели с электрическими силовыми установками.

Об этом сообщил руководитель марки в России Джанфу Джанг: «В следующем году Belgee запустит на российском рынке несколько новых моделей, в том числе модели на новой энергии».

В конце сентября в Беларуси стартуют продажи нового гибридного кроссовера Belgee X80, который станет первым последовательно-параллельным гибридом в ассортименте белорусского завода.

Основа для Belgee X80 была взята от китайского Geely Galaxy Starship 7.

«Мы приложим все усилия, чтобы Belgee X80 появился на российском рынке. Это автомобиль с интересными и перспективными техническими решениями», – подчеркнул главный технолог завода «Белджи» Сергей Традчик.
Ранее «За рулем» сообщал, что Geely Galaxy M9 стал хитом, собрав 23 тысячи предзаказов в Китае за 24 часа.

Источник:  «Российская газета»
Ушакова Ирина
Фото:Наталия Федосенко/ТАСС
23.09.2025 
Фото:Наталия Федосенко/ТАСС
