В России могут разрешить сдавать экзамены на права без автошкол

НАС предложил правительству разрешить сдачу теории без обучения в автошколе

Национальный автомобильный союз (НАС) выдвинул предложение о том, чтобы граждане могли сдавать экзамен на получение водительских прав, не проходя обучение в автошколах. Об этом сообщается в письме премьер-министру Михаилу Мишустину от 17 сентября, копия которого доступна «Известиям».

Согласно информации из автосоюза, наблюдается недостаточная подготовка преподавателей и отсутствие интереса со стороны административного аппарата автошкол к успехам своих учеников. В письме также содержится рекомендация отзывать лицензии у автошкол, если менее 60% их выпускников успешно сдают теоретический экзамен и меньше 30% – практический с первого раза.

Кроме того, НАС предложил включить в российскую систему образования обязательное изучение правил дорожного движения (ПДД) и видов наказания за их нарушения. Этот курс планируется интегрировать в программу дисциплины «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР), ранее известной как основы безопасности жизнедеятельности.

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely Galaxy M9 стал хитом, собрав 23 тысячи предзаказов в Китае за 24 часа.

Источник:  «Известия»
