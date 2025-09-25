Доходы от утильсбора на авто планируется увеличить в 1,5 раза

В бюджете РФ в 2026 году запланирован рост доходов от утильсбора в 1,5 раза

В проекте федерального бюджета России на 2026 год предусмотрено увеличение доходов от утилизационного сбора на автомобили на 47%, сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на пояснительную записку к проекту.

Ожидается, что доходы от утильсбора в 2026 году достигнут 1,65 трлн рублей, а в 2025 году они будут ниже запланированных из-за снижения объемов производства и импорта автомобилей.

В следующем году поступления от местно произведенных автомобилей составят 1,1 трлн рублей, а в 2027 году предполагается, что эти доходы вырастут почти до 2 трлн рублей, в 2028 году – до 2,3 трлн рублей.

