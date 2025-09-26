#
26 сентября
Geely и Renault создали ультракомпактную гибридную силовую установку

Geely и Renault создали новый компактный гибридный двигатель

Совместное предприятие Geely и Renault представило новую ультракомпактную гибридную силовую установку Horse C15, согласно сообщению пресс-службы китайского бренда. Двигатель, имеющий объем 1,5 литра и состоящий из бензинового мотора, генератора и инвертора, был создан в виде единого блока с малым весом и размерами.

Компания отметила, что данная система может быть установлена на большинстве современных электромобилей без необходимости значительных модификаций. Это позволит производителям легко превращать чисто электрические автомобили в гибридные модели с последовательным приводом (REEV), эффективно расширяя свои продуктовые линейки в ответ на потребности различных рынков.

Horse C15 можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально, что обеспечивает возможность его размещения и в передней, и в задней части транспортного средства. Двигатель будет представлен в двух версиях: атмосферной и с турбонаддувом.

Атмосферная версия предназначена для компактных и среднеразмерных автомобилей, в то время как турбированная – для коммерческого транспорта. Размеры мотора составляют 500×550×275 мм.

Horse C15
Источник:  пресс-служба Geely
Ушакова Ирина
