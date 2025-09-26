Экология
Концепт Skoda 110 R
26 сентября
Skoda продемонстрировала современное видение своей легендарной модели
Дизайнер Рихард Швец представил инновационный...
26 сентября
Автомобильный союз предложил ужесточить...
26 сентября
Модель российской сборки резко набрала популярность — а что случилось?
Продажи электроседанов АмберАвто А5 взлетели...

Skoda продемонстрировала современное видение своей легендарной модели

Дизайнер Рихард Швец представил инновационный концепт-кар Skoda 110 R

Skoda представила концептуальную версию классического купе 110 R, выполненную в современном стиле Modern Solid.

Проект разработал дизайнер Рихард Швец из команды цифрового моделирования Skoda Design. Основной задачей было не столько создать ретро-версию, сколько разработать современный облик с отсылками к оригинальному автомобилю 1970-х годов.

Концепт выделяется чистыми геометрическими линиями, расширенными колесными арками и центральными фиксаторами колес. Он также имеет интегрированный каркас безопасности и аэродинамические элементы, напоминающие спортивную модель Skoda 130 RS.

Современные решения, такие как скрытые фары, камеры вместо зеркал и новая световая подпись Tech-loop, как у нового концепта Октавии, указывают на будущее серийных моделей бренда.

Запланированное современное купе будет электромобилем: воздушные каналы за боковыми окнами могут использоваться для охлаждения батареи. Дизайнер отметил, что отсутствие больших охлаждающих систем позволило сохранить лаконичный и чистый вид кузова.

Skoda 110 R производилась в 1970-1980 годах и стала основой для ряда гоночных модификаций. Новый концепт не предназначен для серийного производства, но демонстрирует, как классические ценности марки могут быть переосмыслены в свете новой дизайнерской философии.

Источник:  Skoda
Лежнин Роман
Фото:Skoda
26.09.2025 
Фото:Skoda
