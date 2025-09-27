Эти популярные иномарки не подорожают из-за нового утильсбора

Топ-5 моделей, цены на которые не вырастут после повышения утильсбора

Российский рынок автомобилей готовится к значительным изменениям. Министерство промышленности и торговли представило проект, который коренным образом изменит правила для тех, кто ввозит авто из-за границы в частном порядке.

Новый подход к исчислению утилизационного сбора, который планируют внедрить с ноября 2025 года, будет основываться на мощности двигателя, при этом для автомобилей с мощными моторами размер сбора может возрасти до двух миллионов рублей.

Льготные условия по уплате сбора, действующие на данный момент для физических лиц, останутся в силе, но это правило будет относиться только к автомобилям с мощностью до 160 лошадиных сил. Транспортные средства с большими показателями будут стоить значительно дороже. Эксперты уверяют, что данная мера затронет практически весь параллельный импорт автомобилей, однако представители крупных дилерских сетей отмечают, что не следует паниковать. Они уже утвердили перечень моделей, которые не подорожают.

Mazda CX-5

В компании «Рольф» уверены, что у покупателей останется выбор. Николай Иванов, директор департамента продаж, обратил внимание на хэтчбек Audi A3 с полуторалитровым двигателем, который имеет мощность 160 «лошадей» и попадает под новые требования. Это подходящий вариант для любителей немецкого качества без дополнительных затрат из-за новых законов.

Дилерский холдинг «Авилон» также подтверждает наличие автомобилей, которые не подвергнутся повышению цен. Илья Петров, отвечающий за розничные продажи, упомянул о популярных корейских кроссоверах, таких как Kia Sportage с двухлитровым атмосферным двигателем и полным приводом. Аналогичная ситуация у Hyundai Tucson, рестайлинговая версия которого имеет двигатель объемом 2,0 литра мощностью 150 л.с.

Не останутся в стороне японские производители и чешская марка. В сети «Автомир» сообщили, что поставки Mazda CX-5 продолжатся. Переднеприводная версия с двухлитровым 150-сильным мотором соответствует новым условиям. Аналогично и кроссовер Skoda Karoq, но ценовая стабильность будет гарантирована только для версии с турбомотором 1,4 литра на 150 сил и автоматом. Эти автомобили остаются вне «группы риска» и будут продолжать поступать в Россию.

