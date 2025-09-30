Этот фестиваль призван привлечь молодежь к работе в автомобильной сфере

Подведены итоги Пятого фестиваля ВОЛИН ФЕСТ 2025

Подводим первые итоги Пятого фестиваля рабочих профессий в автомобилестроении ВОЛИН ФЕСТ 2025! Несколько месяцев тщательной подготовки команды профессионалов, и вот он, результат совместной работы – Фестиваль ВОЛИН ФЕСТ 2025

Количество посетителей – более 4000 человек. Это рекорд фестиваля за 5 лет!

Среди участников – 9 стран мира, включая делегацию из Республики Ирана.

Прошло более 40 мастер-классов по 30 специальностям автосервиса от мировых производителей автокомпонентов и оборудования для авторемонта.

Истории успехов от лидера отечественного автопрома ПАО «КАМАЗ» и основателя аэрографии в России Ильнура Мансурова.

Ярмарка вакансий от ⁠ 35 прямых работодателей Московского региона.

2 профессиональных конкурса в области малярно-кузовного ремонта и компетенций технического обслуживания автотранспорта.

1 спортивный командный конкурс от лидеров спортивного тимбилдинга.

Джимхана от профессиональных мотобайкеров «Русский рассвет».

Горячие тест-драйвы от ГК «БизнесКар» на GAC M8, GS4.

ЦОПП МО организовал и провел ряд мероприятий, направленных на профориентацию школьников «Путь навыков», где представил более 20 профессий специальностей среднего профессионального образования.

Спортивные и военно-патриотические, общественные организации.

Напомним, его идейным вдохновителем и организатором является руководитель техцентра ВОЛИН, заместитель председателя комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по автобизнесу Ольга Селезнёва.

Можайский молодежный оркестр под руководством Артёма Лупанова торжественно открыл праздничное событие – Фестиваль рабочих профессий ВОЛИН ФЕСТ 2025!

За пять лет ВОЛИН ФЕСТ превратился в центр международного притяжения для всех, кто интересуется современными достижениями в автомобилестроении, актуальными профессиями и новейшими технологиями автотехобслуживания.

ВОЛИН ФЕСТ – большое профориентационное событие, уникальная возможность для тысяч ребят попробовать себя в будущей профессии и не стесняться, познакомиться с успешными предпринимателями и техническими тренерами, преподавателями и руководителями известных компаний. Ведь выбор будущей профессии – непростое дело.

В рамках фестиваля прошла выставка последних достижений в области технического обслуживания электромобилей. На стендах были представлены новинки диагностического оборудования, электрозарядных устройств и телематики. Много было организовано креативных и забавных конкурсов, интересных номеров, где талант, труд и творчество людей заставляют восхищаться упорством и целеустремленностью.

Деловая часть фестиваля ВОЛИН ФЕСТ 2025

Ключевыми событиями деловой части фестиваля стали круглые дискуссионные столы. Впервые на фестиваль пришла группа дошкольников из детского сада и приняла участие во всех мастер-классах по 10 профессиям. Для малышей встреча со студентами – это настоящее событие. Они увидели перед собой близких им по духу.

Вместе мы формируем культуру уважения младших к старшим, мира профессий и открытий, именно так выстраивается прочная связь поколений: от первых шагов к большим вершинам.