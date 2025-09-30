Новая реальность
Правительство готовит масштабную поддержку автопрома

В бюджет-2026 заложили почти 1 трлн рублей на компенсацию затрат автозаводам

В 2026 году на поддержку автозаводов планируется выделить почти триллион рублей, согласно проекту трехлетнего федерального бюджета. Российские автопроизводители получат 966,4 млрд рублей.

В 2027 году на эти цели будет направлено еще 1,2 трлн рублей, а в 2028 году – 1,4 трлн рублей.

Кроме того, ежегодно около 20 млрд рублей предусмотрено для компенсации банкам части расходов по автокредитам, и почти 55 млрд рублей будет выделено на субсидии для возмещения потерь лизинговых компаний.

На эти цели в 2026 году выделяется 17,2 млрд рублей, в 2027-м – 18,8 млрд рублей и в 2028-м – 19 млрд рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что Audi готовит конкурента для BMW X7 и Mercedes GLS.

Источник:  Система обеспечения законодательной деятельности
30.09.2025 
